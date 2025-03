L'Inter si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Champions League. 2-0 in casa del Feyenoord grazie alle reti di Lautaro e Thuram e potevano essere 3 se Zielinski non si fosse fatto parare un calcio di rigore. Prestazione solida dell'Inter che si è presa un altro cleansheet in Europa.

"Per una mezz’ora, il sospetto che l’Inter fosse rimasta al Maradona, sofferente e bassa, in balia di un Feyenoord scatenato e di uno stadio appassionato. Poi il sospetto è stato spazzato via, come una palla in tribuna. Nella Vasca (De Kuip) di Rotterdam c’era la vera Inter, anche se rimaneggiata, l’Inter di Champions che in 9 match europei ha concesso un solo gol. Anche ieri, nella sofferenza iniziale, ha nascosto la porta. Ma, soprattutto, a differenza della notte buia di Napoli, si è vista in campo la luce della ThuLa: un gol a testa nel 2-0 che ipoteca i quarti. Raffinata carezza d’esterno di Thuram, bolide di Lautaro sotto la traversa", analizza La Gazzetta dello Sport.