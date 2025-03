Ce l’hanno fatta Arsenal e Aston Villa, Real Madrid e Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, Inter e Paris Saint Germain. Delle prime otto della classifica unica, delle magnifiche otto qualificate agli ottavi senza passare per i playoff, ne sono rimaste quattro: Barcellona, Arsenal, Inter e Aston Villa, dimostrazione di come le 8 partite tra settembre e gennaio abbiano espresso una verità modificabile, per niente assoluta. La scure degli ottavi si è abbattuta sul Liverpool capolista pigliatutto della prima fase, sette vittorie su otto. Il Liverpool sembrava inarrestabile, lanciatissimo verso il “double” Premier League-Champions, ma si è infranto ad Anfield sui guantoni di Gigio Donnarumma, portiere del Psg. Il Manchester City, sconfitto dal Real agli spareggi, è l’altra grande inglese mancante. A rappresentare il campionato più ricco del mondo rimangono l’Arsenal, secondo in Premier League, e l’Aston Villa, ottavo. Bene, ma non benissimo.

Sono dettagli che fanno pendere l’ago dalla parte del Bayern e per l’Inter non è un male, perché toglie pressione. Sarebbe più fragorosa l’eliminazione del Bayern. L’Inter può far valere una solidità difensiva per ora ineguagliabile in questa Champions: appena due gol subiti in 10 partite , uno contro il Leverkusen e un altro l’altra sera, su rigore, contro il Feyenoord. Inter regina assoluta della impermeabilità difensiva, laddove il Bayern di reti ne ha incassate 14 in 12 gare (due match in più dell’Inter per via dei playoff). È vero il contrario, che il Bayern ha segnato quasi il doppio, 28 reti contro 15, sempre con il particolare dei due incontri in più, per una media-gol partita di 2,33 contro 1,50, quasi uno di differenza. Su questi opposti estremismi - la tenuta stagna dell’Inter e la potenza offensiva del Bayern, con Kane a quota 10 centri - si deciderà il quarto che ci riguarda.