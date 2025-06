Vernazza: “Inzaghi, rammarico sentimento prevalente. Buttati due scudetti. Trattare con arabi…”

Sei trofei: uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Le coppe nazionali riempiono le bacheche, ma non possono essere pietre miliari di un club come l’Inter. All’Inter contano gli scudetti e le grandi coppe internazionali. Inzaghi ha vinto bene il campionato del 2024, con 19 punti di vantaggio sul Milan. Un dominio incontrastato, con il miglior attacco e la miglior difesa (89 e 22 gol). Un quasi successo la finale di Champions 2023, raggiunta con un percorso bello e fortunato: negli ultimi minuti del ritorno degli ottavi contro il Porto di Sergio Conceiçao, al Dragao, i pianeti si allinearono come mai, tra parate di Onana, salvataggi miracolosi e legni benedetti. La finale contro il Manchester City legittimò il cammino. A Istanbul 2023, l’Inter inzaghiana si espresse al meglio, se usiamo come parametro guida la forza dell’avversario. La miglior Inter di Inzaghi è stata sconfitta, un paradosso significativo. Alla lista dei pro aggiungiamo i fatturati in crescita, ma i tifosi non festeggiano i bilanci.

Inzaghi ha buttato via due scudetti, con Bologna come punto di caduta. Nel 2022, a febbraio, in vantaggio per 1-0 all’intervallo nel derby, Inzaghi aveva lo scudetto in pugno. Poi i suoi cambi rianimarono il Milan, Giroud si girò per due volte e l’Inter perse. Il destino si compì nel recupero al Dall’Ara contro il Bologna, la sconfitta causata dalla papera del portiere Radu. Campionato al Milan. Il secondo scudetto sprecato è storia fresca, 2024-25: i pareggi contro Genoa, Monza e Parma; un’altra sconfitta a Bologna la domenica di Pasqua; il pari a San Siro contro la Lazio nella serata in cui il Napoli era inchiodato sullo 0-0 a Parma. Sciupio di punti e di occasioni. Negativo anche il campionato 2022-23: supremazia netta del Napoli e desolante terzo posto interista, a causa di 12 sconfitte, troppe. La Champions 2023-24 si chiuse presto, agli ottavi contro l’Atletico Madrid. L’ultima è stata esaltante fino alle semifinali, l’Inter ha eliminato il Bayern nei quarti e poi il Barcellona. Il grande botto di Monaco ha azzerato le puntate precedenti: quanto vale il 4-3 al Barça dopo la cinquina a rovescio in Baviera? Non ci possono essere giustificazioni per il 5-0 contro il Psg. La disfatta si può spiegare in tre modi. Con la psicologia: il gruppo era sovraccarico di responsabilità, emozioni e tensioni. Con la strategia deficitaria: nessuna contromisura è stata presa per inceppare gli ingranaggi del Psg, meccanismi noti. Con i valori della condizione: squadra vecchia, usurata e stremata dalle precedenti 58 partite in stagione. Il 5-0 di sabato, una delle più grandi disfatte del nostro calcio, come pietra tombale del quadriennio Inzaghi.