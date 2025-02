Visnadi: “Chiné aprendo l’indagine fa un favore a Lautaro. Discorso diverso se…”

«Non ho mai bestemmiato e quanto successo mi ha dato molto fastidio, perché cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono».

Quindi, anche se fosse possibile recuperare l’audio captato dal microfono direzionale della telecamera (service Lega Serie A) che ha inquadrato Lautaro in primo piano dopo la sconfitta di Torino, è molto improbabile che il giocatore venga deferito, perché solo la bestemmia è punibile, non altro, non la rabbia per la sconfitta. Anzi, per Lautaro sarebbe un’opportunità per allontanare da sé l’ombra del blasfemo maleducato".

"Certo, il discorso sarebbe un altro se, dopo la partita col Genoa, avesse detto una cosa non vera («non ho bestemmiato»), ma al momento è giusto credergli (del resto l’hanno fatto tutti). I tempi della Procura non saranno brevi, ma non è certo a rischio la presenza di Lautaro contro il Napoli, partita per la quale Inzaghi l’ha tenuto totalmente a riposo in Coppa Italia (come il capitano, solo Acerbi e Mkhitaryan, i più vecchi di una squadra vecchia)"

"La formazione anti-Conte è praticamente fatta, resta solo da assegnare il posto di secondo attaccante: se recupera completamente, gioca Thuram, altrimenti fiducia ad Arnautovic, Correa e Taremi in ordine di possibilità. Il bomber francese sta meglio, ma giocherà solo se non ci sarà alcun rischio e se sarà in condizioni superiori a quelle esibite a Torino, nello spezzone della disperazione finale contro la Juventus. Inzaghi ha già numerosi problemi con gli esterni (out Darmian, Augusto e l’ultimo arrivato Zalewski). La prima preoccupazione, dopo cercare di vincere le partite, è quella di evitare altri infortuni".