Visnadi su Sommer: “Sempre decisivo. Ed è curioso il fatto che…”

"Domani sera Yann Sommer proverà a parare anche la tradizione negativa dell’Inter contro il Bayern a San Siro, perché è vero che i precedenti non vanno in campo, però fa abbastanza impressione ricordare che i tedeschi hanno vinto a Milano 4 volte su 4: la prima nell’88, quando in Coppa Uefa ribaltarono lo 0-2 diventato storia per il gran gol di Nicola Berti, l’ultima nel girone di Champions, nella stagione che poi finì (quasi) in gloria nella finale di Istanbul. Gioca l’Inter migliore possibile, ovviamente. Perché Dumfries continua a mancare. Inzaghi ha un unico dubbio, fra Dimarco e Carlos Augusto e lo scioglierà nelle ore di vigilia, mediando come sempre fra rischi e opportunità, prossimi impegni e condizione. Sommer e Pavard, gli ex della sfida, come a Monaco non sono in discussione. Il portiere in Baviera ha giocato solo mezza stagione, l’ultima prima di arrivare a Milano, chiamato in inverno per sostituire Neuer, infortunato come adesso (anche se Kompany spera di averlo domani).