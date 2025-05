Spettacolare, moderna. Quante volte - per commentare una squadra - sono state messe in fila queste due parole? Come se non ci fosse un’enorme differenza. Il Barcellona, per capirci, è spettacolare. L’Inter è moderna. E c’è un abisso. Che non è determinato soltanto nel numero dei gol segnati. Anche perché, se fosse così, l’Inter - è una semplificazione voluta - nel doppio confronto sarebbe stata anche più spettacolare del Barcellona, che ne ha fatti sei ma ne ha incassati sette. Il Barcellona, dicevamo, è spettacolare, per tradizione: un gruppo che diverte e vuole divertire. Per fare questo, Yamal non rientra mai nella propria metà campo: è troppo più importante averlo fresco con il pallone tra i piedi. La questione potrebbe aprire un dibattito di più ampio respiro: sei hai un calciatore superiore, è giusto lasciarlo libero o - come abbiamo sentito dire tante volte - «si attacca in dieci e ci si difende in dieci»? Un Interrogativo da calcio di oggi, su cui discutere. Ma non è questo il punto.