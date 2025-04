Del giocatore il quotidiano fa un ritratto da fenomeno: "Irriverente, come quell'improbabile biondo che gli cade sulla fronte e come il ritardo nell'allenamento di ieri. Dalla sua Yamal ha la forza dei numeri. 100 presenze da stasera con l'Inter e Messi alla sua età ne aveva 7. Ha la scaltrezza di alleggerirsi subito dal confronto con Leo ma ha scritto da minorenne la storia più dell'argentino: esordio a quasi 16 anni, poco dopo a 16 anni e 38 giorni ha esordito da titolare ed è stato il più giovane della storia blaugrana. All'Europeo miglior giovane e il più precoce dei marcatori di sempre contro la Francia nella semifinale del torneo. Nessuno alla sua età aveva mai disputato una finale di Europeo o coppa del Mondo. Un'enciclopedia da record: più giovane ad aver giocato da titolare in CL e ad aver segnato nel Clasico contro il Real dopo essere stato il più giovane marcatore della sua Nazionale a 16 anni e 57 giorni. Messi ha vestito la maglia della sua Argentina a 18 anni superati. Di Messi si diceva che giocava per sé. Di Maradona che facesse giocare la squadra. Lamine ha sintetizzato i due concetti: in stagione 14 gol e 22 assist. Mas que un jugador".