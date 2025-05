Un fenomeno. Lamine Yamal, 17 anni, ha dimostrato anche ieri sera di essere un talento fuori dal comune. Decisivo all'andata, non al ritorno. Ha creato, ha fatto impazzire l'Inter, ma non è riuscito a trovare la via del gol. Merito di tutto, merito di Sommer .

"È il più forte diciassettenne della storia dai tempi di Pelè. Lamine Yamal ha giocato una partita strepitosa, da Pallone d’oro. Che non sia finito nel tabellino, niente gol e niente assist. non fa che dare ancora più valore alla memorabile prestazione dell’Inter: contro quello che oggi è probabilmente il miglior giocatore del mondo. Proprio come nel 2010, contro Leo Messi. Sì, è servito un palo e pure un paio di interventi di Sommer che sono al vaglio del Vaticano per la pratica di evangelizzazione ma il giovane prodigio è rimasto a secco. Inzaghi conosceva il pericolo e aveva studiato il modo di limitarlo, visto che all’andata Lamine aveva toccato 101 palloni, un’enormità per un giocatore d’attacco e di fascia. All’inizio, ci è quasi riuscito. Come? Chiedendo a Federico Dimarco una prova da mastino: senza l’aiuto di Koundé a occupare il raddoppio, l’esterno nerazzurro si è applicato ad accorciare subito su Lamine, con l’intento di ridurre gli spazi di pensiero e giocata. Dimarco ha preso un paio di imbustate all’inizio - lui e Mkhitaryan - ma pian piano è sembrato prendere le misure, ringhiare, anche su Olmo tanto da innescare Dumfries sulla scena dell’1-0. Il risultato ha alimentato attenzione ed euforia, Fede ha limitato le discese offensive per applicarsi nel compito primario. E quando si è visto superato, ha sempre trovato Bastoni dietro di sé a salvare", scrive La Gazzetta dello Sport.