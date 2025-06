"L’esterno ha convinto tutti fin da primi passi mossi lo scorso inverno. Piaceva al vecchio allenatore Inzaghi e lo stesso vale per Chivu, così il club ha voluto trasformare quel prestito con diritto di riscatto in acquisto a titolo definitivo, passaggio per la verità già deciso nelle scorse settimane, altrimenti il giocatore non sarebbe venuto qui negli Stati Uniti al Mondiale per club. Per l’Inter un’operazione economica dai costi contenuti e un giocatore che fin qui si è dimostrato pedina utile sia come ricambio sulle corsie esterne, sia nella posizione di trequartista nel modulo 3-4-2-1. A maggior ragione, dunque, se il nuovo allenatore vorrà insistere su quel percorso tattico", spiega La Gazzetta dello Sport.