Zalewski è una fotografia di questa Inter. Mancava solo lui, nella rosa di Inzaghi, a piazzare il suo nome tra i marcatori stagionali. Eccolo qui: 21 marcatori diversi, 19 in Serie A più i due (benedetti) di Pavard e Acerbi in Champions. Ed è il marchio di fabbrica di una squadra a trazione anteriore, in cui tutti hanno l’occhio rivolto alla porta avversaria. E poi Zalewski – questa è la novità che ha raccontato la gara di ieri – è ora anche un’arma tattica, non solo un ricambio di Dimarco. Perché il 3-4-3 che si è visto a Torino può essere una soluzione a gara in corso da tenere ben presente, per l’oggi e per il domani. E perché Nicola ha una qualità non comune nella rosa dell’Inter, sa saltare l’uomo.