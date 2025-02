Sarà un debutto speciale se dovesse giocare, ma anche dalla panchina il derby di San Siro non è niente male. Alla fine l'Inter è riuscita a tesserare Nicola Zalewski entro la mezzanotte di ieri. Il calciatore, arrivato in serata da Roma per sostituire Buchan andato al Villarreal, si è subito trasferito ad Appiano Gentile per conoscere la squadra e l'allenatore. Sarà in panchina proprio nella gara contro il Milan. "Ridotte possibilità di entrare per lui - scrive La Gazzetta dello Sport - ma in una gara così basta guardarsi attorno e sentire la maglia". Se è stato tesserato così velocemente è perché non serve una nuova idoneità sportiva per un classe 2002 che fa parte degli 'under' illimitati nella lista della Lega Calcio.