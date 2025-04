"Anche a Simone Inzaghi, che ieri sera ha subìto la seconda, pesantissima sconfitta di fila, un inedito stagionale, qualche criticonzo muoverà appunti irrispettosi: fa parte del gioco, di un gioco che non perdona le cadute e riduce gli alibi. Alla cinquantunesima uscita, l’Inter ha provato a vincere soprattutto nel primo tempo quando ha giocato di più e meglio del Milan, ma senza concludere con efficacia: il tiratore più assiduo è risultato Bisseck. Alla prima conclusione Jovic ha rotto l’equilibrio e da quel momento in avanti il Milan si è sentito totalmente in partita. Il 14 all’Olimpico non si ripeterà lo spareggio del ‘64: la coppa se la giocheranno Conceiçao, 9 coppe da allenatore, e Italiano, quattro finali di seguito, a meno che stasera l’Empoli non strafaccia, Dovesse succedere, non cercatemi al giornale. PS. Rinuncio a demolire Simone: non lo merita".