Zazzaroni: “Lutto Lecce? Non è colpa della Lega. E una A a 18 non risolve le cose”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il lutto in casa Lecce dopo la scomparsa del fisioterapista Fiorita. Il club salentino aveva anche paventato l'ipotesi di non disputare il match con l'Atalanta, inizialmente programmato per venerdì sera e poi rinviato a domenica sera:

"Di Graziano Fiorita, il fisioterapista 47enne morto improvvisamente giovedì scorso mentre si trovava in ritiro col Lecce, mi hanno parlato Marco Giampaolo («terribile colpo»), Pantaleo Corvino («lo portai a 25 anni al settore giovanile e poi all’inizio del Duemila in prima squadra, un ragazzo splendido») e Salvatore Foti, il vice di Mourinho alla Roma e al Fenerbahçe: «Che perdita enorme, persona e professionista super. Ho giocato una stagione lì e a distanza di tredici anni ci sentivamo ancora, l’ultima volta a febbraio... Aveva quattro figli, ti rendi conto?». Per il Lecce Graziano era ormai una figura centrale e amata. Ma il calcio ha obbligato squadra e dirigenti a elaborare lo shock in poche ore. Perché non c’è più tempo, perché non ci sono slot liberi, perché la partita di venerdì si deve giocare per forza stasera"