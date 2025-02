"Fresche e frescacce dal Paese degli Orecchianti (...). "Marotta è stanco di Inzaghi: se non vince lo scudetto o la Champions e non paga il conto al ristorante di Zanetti, lo cambia di sicuro. Lo sta dicendo in giro anche a qualche giornale-amico". Dal momento che qualche sito potrebbe riprendere le cose che ho appena scritto ritenendole pastura per click, preciso che al momento le considero delle solenni cazzate (...). Inzaghi, Ausilio e Marotta sono la fortuna dell’Inter e della Quercia americana. Beppe è troppo furbo per autorizzare - dall’interno - destabilizzazioni avendo la squadra ancora impegnata su tre fronti (...)".