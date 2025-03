"Mancini e Tudor sono stati preallertati, e lo sanno tutti ormai: siamo nel campo delle scelte emotive e della disperazione da possibile esclusione. Sono i nomi più forti tra quelli praticabili, anche se si somigliano come Kim somiglia a Mickey. Cosa potranno mai inventarsi? Quanti punti potranno raccogliere da Juve-Genoa a Venezia-Juve, passando per Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio e Udinese? Dice: Tudor è «juventino dentro», ci ha giocato, conosce tutti, nella stagione di Pirlo in panca avrebbe dovuto fare il secondo, ma fu emarginato dallo stesso Andrea e comunque non ha bisogno di un processo di adattamento. Per lui la Juve è casa assai più di Formello. E il Mancio? Per titoli e esperienza non c’è partita: stravince il duello. Non allena in serie A da nove anni (Inter, 2016) ma conosce il calcio come pochi e, per la Juve, accetterebbe perfino un anno e quattro mesi. La Juve ha voglia di impegnarsi per tutto quel periodo?"