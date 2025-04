Si chiamano scelte. Rischiose eppure figlie dell'esperienza. Di solito le più decise si fanno dopo gli ottavi, quando si tratta di Champions, quando la posizione in classifica lo consente, quando tra un impegno e l'altro si aggiunge il ritorno della semifinale della coppa nazionale, oltretutto un derby. E quando si tratta della 47esima uscita stagionale di una squadra che non è piena di giovanotti.

Tre giorni dopo, a Monaco, contro un Bayern dimezzato ma pur sempre Bayern, l'Inter ha vinto e i migliori in campo sono stati Bastoni, Calhanoglu, Lautaro, Barella, che al Tardini non aveva giocato, e Carlos Augusto. Il gol decisivo l'ha segnato Frattesi che, così come Carlos, Inzaghi non si è mai permesso di trascurare.