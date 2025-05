"Un finale da mal di testa Un optalidon, per favore. Anzi, due. Gli ultimi minuti del Tardini e di San Siro sono stati da mal di testa. Fortissimo, feroce. Gli occhi fissi su due teleschermi, emozioni ovunque, episodi decisivi ovunque. E attese sfinenti. A pochi secondi dal termine, rigore per la Lazio sul 2 a 1, il primo controllo Var. Rigore anche per il Napoli sullo 0-0. Altro stop. Chiffi il rigore lo concede, Doveri a Parma lo toglie. Pedro segna e pochi istanti più tardi Arnautovic fa 3 a 2, ma in fuorigioco. Entrambe le partite muoiono oltre il centesimo minuto, l’adrenalina è a mille. Il resto è andato. Il Napoli esce dalla contemporanea con il punto in più che aveva alle 20.45 di ieri e non deve ringraziare sé stesso, ma la Lazio, soprattutto Pedro. L’Inter è la delusa della serata: ha accarezzato il sogno di portare a casa un altro scudetto, ma a questo punto Conte ne stringe tra le mani un pezzetto, visto che il Cagliari, ultimo avversario al Maradona, è salvo".