Dopo un avvio non convincente, il centrocampista ha guadagnato spazio e giocato in diversi ruoli e potrebbe avere presto più minuti

Tra i giocatori che scenderanno in campo questa sera a San Siro contro la Lazio ci sarà anche Zielinski . Ennesimo banco di prova per l'ex Napoli che sta piano piano scalando le gerarchie di Inzaghi e potrebbe avere sempre maggiore spazio.

"San Siro osserverà con attenzione anche Zielinski, che in questi mesi è cresciuto: Inzaghi lo ha utilizzato ovunque, lui si è arrangiato con l’esperienza ma questo è il momento dell’accelerata. Perché Mkhitaryan non è eterno e questa Inter a corto di ossigeno lì in mezzo — a soffrire non è solo l’armeno ma anche Calha — ha bisogno di ricambi all’altezza. E Inzaghi vuole nuove certezze: solo così squadra che vince si cambia e... rivince", scrive La Gazzetta dello Sport.