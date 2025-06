UFFICIALE – Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce: il comunicato

Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito del club, il Lecce ha reso noto che Marco Giampaolo non è più l'allenatore dei salentini

"L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali"