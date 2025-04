Il Ministero dell'Interno in un comunicato ha vietato la vendita dei tagliandi per la gara di San Siro ai residenti nella provincia della Capitale

Mentre si attende l'ufficialità sull'orario del recupero di Inter-Roma , il Viminale conferma che si giocherà domenica 27 aprile. Lo scrive in un comunicato nel quale si parla del divieto di vendita per l'incontro che si giocherà a San Siro ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia.

"Il provvedimento, adottato nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione dell'evento sportivo", si legge nella nota.