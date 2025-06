Le parole del neo ct sul difensore dell'Inter che ha rifiutato la chiamata di Spalletti per le sue ultime gare con la Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 12:25)

A Gennaro Gattuso, durante la sua conferenza stampa come nuovo ct dell'Italia, hanno chiesto anche di Francesco Acerbi e della decisione di dire no all'ultima chiamata di Spalletti per la Nazionale italiana. Il calciatore ha ritenuto di dire no alla convocazione dell'ex ct prima del suo esonero per le ultime gare della Nazionale perché in passato era stato messo da parte.

Al nuovo allenatore della Nazionale hanno chiesto se ha sentito, tra i calciatori che ha sentito per i suoi primi giorni da allenatore della Nazionale, anche il difensore dell'Inter e senza giri di parole Gattuso ha risposto così: «No, non ho sentito Acerbi. Lui è un giocatore che sta dando tanto al calcio. Si è parlato tantissimo di quello che è accaduto, ma non è una problematica che ha toccato me».

«Penso che in questo momento le scelte da parte mia sono diverse. Nulla contro di lui, anzi un giocatore che sta dimostrando un valore incredibile ancora. Non l'ho chiamato, ma c'è rispetto e stima e in questo momento ho chiamato altri giocatori sicuramente più giovani e che in questo momento penso possano darci qualcosa. Vedremo», ha concluso il Ct sul giocatore.