Ajax, Baas: “Inter ha qualità mondiale in mezzo. Lo 0-2 ha chiuso la partita”

"L'episodio del rigore poi tolto? C’era troppo spazio dietro di me, la palla mi ha superato e c’è stato quel contrasto. Con lo 0-2 ovviamente è stato tutto più difficile, abbiamo visto la qualità dell’Inter soprattutto nel secondo tempo. Se guardiamo però ai primi minuti, siamo stati più o meno sullo stesso livello. Hanno cercato di vincere contro di noi in contrattacco, dopo i due gol subiti per noi è stato ancora più difficile.

Il mister ha detto ‘mannaggia’ dopo lo 0-1, ma potevamo ancora reagire. Il secondo gol ha chiuso la partita. L’Inter in mezzo al campo ha qualità mondiale, hanno tantissima esperienza, ma questo lo sapevamo. Due gol identici? Il primo gol è arrivato sul primo palo, il secondo invece più nel mezzo. Questa è una qualità dell'Inter. Noi abbiamo anche sofferto un po', ma non abbiamo giocato troppo difensivamente".