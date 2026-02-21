Akanji in conferenza: “Bastoni? Ho fiducia in lui, cose che possono capitare. Con il Bodo…”

L'Inter mette in cassaforte la nona vittoria consecutiva in trasferta passando al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji, entrambi entrati nella ripresa. Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vengono bloccati da un buon Lecce fino al 70°. Queste le parole di Akanji rilasciate nel post partita in conferenza stampa: "Eravamo un po’ stanchi, abbiamo sofferto l’impegno europeo ma abbiamo risposto da grande squadra con una bella prestazione. Fischi a Bastoni? Ho fiducia in lui, oggi lo ha dimostrato con una bella prova. Contro la Juventus ha fatto ciò che reputava giusto in quel momento. Cose così possono capitare, oggi però sul campo ha giocato un’ottima partita è stato importante per noi. Il Bodo? Abbiamo possibilità di giocarci le nostre chance tra tre giorni contro di loro, all'andata abbiamo concesso tre gol e in attacco dovremo essere più efficaci"