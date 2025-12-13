L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:
Milan, Allegri: “Napoli e Inter favorite per lo scudetto. Giocare a nascondino non…”
"Domani cerchiamo di invertire la rotta, perché i numeri col Sassuolo e con le neopromosse non sono a nostra favore. È una di quelle squadre contro cui le partite non finiscono mai, sia che tu sia in svantaggio sia che tu sia in vantaggio. Partita che andrà giocata con rispetto e ordine".
Perché Inter e Napoli favorite?—
"Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell'anno scorso, quindi è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri di ottimo valore. Stiamo facendo un percorso: dobbiamo avere la convinzione di poter fare il massimo, partendo dalla consapevolezza che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions. È vero che abbiamo 31 punti e siamo in testa, ma il campionato è lungo. Sarò noioso, ma l'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".
Molti dicono che il Milan è in vantaggio sulle rivali...—
"Mah, giocare a nascondino fa parte del gioco. Io avrei piacere a giocare la Champions, perché lavoriamo per questo. Le altre chiacchiere, il vantaggio o lo svantaggio... Il vantaggio è avere una squadra forte, una società forte e un ambiente che sostiene. La bellezza è giocare la Champions, a me piace questo".
