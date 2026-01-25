FC Inter 1908
Allegri: “Noi all’Inter non pensiamo! Poi uno è ambizioso, ma la realtà è che il Milan…”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in conferenza stampa, ha parlato così dopo il pareggio contro la Roma: "Noi all'Inter non pensiamo, ma pensiamo a noi stessi. È un periodo difficile. Continuiamo a giocare in trasferta. Nelle ultime partite, sei trasferte e tre in casa.

Pensiamo una cosa alla volta. Come dico sempre, l'obiettivo del Milan è entrare tra le prime quattro. Poi, che uno abbia l'ambizione di fare il massimo, questo è un altro discorso, ma la realtà è che il Milan deve entrare tra le prime quattro.

Ora siamo secondi, ma il cammino è ancora lungo. E c'è tanto da migliorare. Athekame è entrato e ha fatto una buona partita, De Winter pure sta crescendo bene. Quindi, con molta calma, piedi per terra e pensiamo a cosa dobbiamo fare noi".

