Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese ha voluto allontanare la pressione intorno alla sua squadra: "Noi favoriti per lo scudetto secondo i bookmakers? Credo che, come ho detto, ci sono otto squadre.

Di solito la favorita è quella che ha vinto il campionato precedente, perchè è normale che sia così. Poi c'è l'Inter che è una grande squadra, la Roma, la Fiorentina, la Lazio, il Napoli, la Juventus... C'è un lotto di squadre che si contenderanno i primi 4 posti, e in mezzo ci siamo noi. Bisognerà essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo un equilibrio".