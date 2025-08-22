Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese ha voluto allontanare la pressione intorno alla sua squadra: "Noi favoriti per lo scudetto secondo i bookmakers? Credo che, come ho detto, ci sono otto squadre.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Allegri: “Scudetto? Ci sono 8 squadre. Il Napoli è il favorito, poi l’Inter e…”
partite
Allegri: “Scudetto? Ci sono 8 squadre. Il Napoli è il favorito, poi l’Inter e…”
Il tecnico del Milan ha voluto allontanare la pressione intorno alla sua squadra alla vigilia dell'inizio del campionato
Di solito la favorita è quella che ha vinto il campionato precedente, perchè è normale che sia così. Poi c'è l'Inter che è una grande squadra, la Roma, la Fiorentina, la Lazio, il Napoli, la Juventus... C'è un lotto di squadre che si contenderanno i primi 4 posti, e in mezzo ci siamo noi. Bisognerà essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo un equilibrio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA