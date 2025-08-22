FC Inter 1908
Il tecnico del Milan ha voluto allontanare la pressione intorno alla sua squadra alla vigilia dell'inizio del campionato
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese ha voluto allontanare la pressione intorno alla sua squadra: "Noi favoriti per lo scudetto secondo i bookmakers? Credo che, come ho detto, ci sono otto squadre.

Di solito la favorita è quella che ha vinto il campionato precedente, perchè è normale che sia così. Poi c'è l'Inter che è una grande squadra, la Roma, la Fiorentina, la Lazio, il Napoli, la Juventus... C'è un lotto di squadre che si contenderanno i primi 4 posti, e in mezzo ci siamo noi. Bisognerà essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo un equilibrio".

