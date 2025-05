"È migliorato molto. Sta ottenendo sempre più protagonismo, in futuro ne avrà ancora di più. Sta dimostrando qualità e sta trovando maggiore continuità nel gioco. Penso che diventerà un centrocampista interno fantastico, e non solo un esterno. Per il futuro del Real Madrid sarà un giocatore molto importante, perché non ci sono molti calciatori con il suo profilo a centrocampo".