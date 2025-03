"Non ho ricevuto nessuna chiamata dal Brasile e in quanto a Ronaldo Fenomeno (ex candidato alla presidenza della Cbf ndr) non ricordo di aver affrontato con lui questi discorsi. Il mio contratto con il Real parla chiaro, per me il discorso si chiude qui". Così, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Leganes, commenta le voci dal Brasile sul ritorno di fiamma nei suoi confronti da parte della Cbf, la federcalcio 5 volte campione del mondo, e il suo presidente Ednaldo Rodrigues, appena rieletto.

In Brasile sono certi che i contatti fra le parti siano ripresi e che l'attuale allenatore dei campioni di Spagna, che con il Real ha un accordo valido fino a giugno del 2026, si sarebbe detto disponibile a guidare la Seleçao, ma che fino alla conclusione del Mondiale per club negli Stati Uniti, non se ne parla. Ancelotti avrebbe anche chiesto la massima segretezza sui colloqui. Ma ora, dalla Spagna, arriva la smentita del diretto interessato: "Ho grande affetto per il Brasile, i suoi giocatori e la sua tifoseria, ma ho un contratto con il Real - le parole di Ancelotti -. Non mi interessa quello che si dice in giro. Ora sono concentrato sul momento della nostra stagione che è cruciale. Siamo vicini ai nostri obiettivi e vogliamo raggiungerli". Ma la Liga è già decisa? "No, il Barcellona ha un vantaggio, ma abbiamo il Clásico e ci sono ancora molte partite - la risposta del tecnico del Real -. Dobbiamo fare il massimo possibile, a partire da domani. Speriamo che ci restino 17 partite, perché ciò significa che lotteremo in tutte le competizioni fino alla fine".