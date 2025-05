"Sarà l’ultimo Clásico della stagione, perché il Barcellona non sarà al Mondiale per Club", ha detto Ancelotti, originario di Reggiolo, che però non pensa che la sconfitta contro il Milan peserà troppo sul morale dei catalani. "Non provo sollievo per la loro eliminazione. Ho visto la partita: è stata combattuta e molto equilibrata tra due squadre con stili diversi. Il Barcellona è andato vicino alla finale, quindi va fatto un plauso sia al PSG che all’Inter. Sarà una finale affascinante ed equilibrata, senza un vero favorito al momento", ha analizzato il tecnico.