"Per quanto riguarda Lautaro, l’ho appena incontrato poco fa, prima di venire in conferenza stampa. Abbiamo parlato un minuto e poi continueremo a parlare. Ma verrà, viaggerà con noi e sarà in condizione di esserci. Ovviamente non per giocare, perché avevamo già deciso che si sarebbe preso questi giorni di riposo, campione o meno della Champions. Era comunque previsto che arrivasse oggi. Credo sia giusto che si sia preso questi giorni, se li è meritati. Ma farà parte del gruppo, questo è sicuro"