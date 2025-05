Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, in conferenza stampa ha parlato con orgoglio del cammino in Champions League della sua squadra, eliminata in semifinale per mano del Paris Saint-Germain: "Ancora convinto che fossimo la squadra migliore in Champions League? 100%. Sto osservando l'impatto, sto guardando tutte le statistiche, ed erano le migliori, avevamo anche la migliore differenza reti fino in semifinale, quindi è chiarissimo.