"Sulla condizione emotiva penso sia la cosa più facile. L'Inter è a 4 punti, la Juventus è dietro 5 punti. Per natura non mi guardo dietro, mi guardo avanti. Psicologicamente la reazione è più facile”.

“Per quanto riguarda il terzo posto, a livello d'emozione è la stessa? Certo che è un traguardo fantastico, secondo me sì. L’Europa League è un ottimo traguardo. Su una cosa siamo d'accordo, se vuoi vivere emozioni diverse, è lassù. Sennò tutto il resto o meno. Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l'ultima. Giustamente, come è stato detto c'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o di interrompere, sicuramente non ci sarà continuità. Non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità".