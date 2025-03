Inter, Sommer: “Passo importante, non di più. La parata più importante…”

Non solo Simone Inzaghi in conferenza stampa dalla sponda Inter al triplice fischio del match con l'Atalanta. Qui le parole di Yann Sommer raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Gewiss Stadium: "E' un passo importante, non di più. E' un segnale anche per noi, anche se mancano nove partite. Contro una squadra come l'Atalanta abbiamo fatto una grande partita, compatti e senza lasciare tante occasioni. Abbiamo vinto tanti duelli, è importante il passo di oggi. E' più semplice per noi quando giochiamo con questa energia, sono molto contento di quello che abbiamo fatto oggi".