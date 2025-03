Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Atalanta-Inter, vinta per 2-0 da Lautaro e compagni

Triplice fischio di Atalanta-Inter. Simone Inzaghi ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza di rito. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Gewiss Stadium di Bergamo: "Vittoria molto importante, ma mancano 9 partite e siamo tutte lì. E' un grande piacere aver visto la squadra giocare così, contro un'avversaria come l'Atalanta. Abbiamo messo insieme tante cose che ci hanno permesso di vincere una partita importante, ma non decisiva.