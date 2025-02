«Tenuto testa all'Inter, sgombri mentalmente? Le ultime gare ci hanno portato fiducia, siamo venuti con consapevolezza che era una gara difficile, l'abbiamo giocata a testa libera e ne siamo orgogliosi, per l'approccio avuto meritavamo un punto. Siamo orgogliosi di quanto fatto e dispiaciuti per il risultato. Non ero su Lautaro in occasione del gol, non marchiamo mai a uomo, il blocco di Bastoni non mi ha permesso di saltare libero. Bisogna dare merito agli avversari, non sono sorpreso di quanto stiamo facendo. La leggerezza è conseguente di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi. Il mister è arrivato in un momento particolare, ci ha dato fiducia, fatto lavorare tanto e i risultati si stanno vedendo, c'erano tanti giocatori che sono mancati. Anche chi è subentrato ha dato energia. Non è ancora finita, vogliamo aumentare la consapevolezza, abbiamo le qualità per poterlo fare», ha aggiunto il calciatore del Genoa.