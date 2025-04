"Sai quanti partite abbiamo giocato nelle ultime due settimane? Lo sai? E sai che potremmo trovarci nella stessa situazione anche per la partita contro l'Inter? In ogni lega si proteggono i club quando giocano la Champions, soprattutto nelle semifinali. È incredibile. E noi non abbiamo tempo per riposarci. Almeno non giochiamo alle 2 di domenica. Ma perché dobbiamo giocare alle 9 di sabato? Perché non possiamo giocare alle sei o alle sei e mezza? Perché no? Dammi una ragione per cui non si può.