L'Inter perde a Bologna nei minuti finali. In casa Inter c'è grandissima amarezza per il risultato sicuramente crudele. Ecco come ha commentato la prestazione della squadra Nicolò Barella: "Penso che questo risultato faccia male. Partita in equilibrio, decisa da un episodio dove dovevamo fare meglio. Con 7 contro 3 in area non ci possiamo permettere di prendere gol. Abbiamo lottato tanto quest'anno per arrivare in questo finale di stagione, per giocarci le tre coppe in tre competizioni. Dobbiamo raschiare il barile perché c'è stanchezza. Ci sono ancora partite, cercheremo di fare del nostro meglio da qui alla fine".