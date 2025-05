Le parole del vice capitano nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 17:37)

Come arriva l'Inter alla finale di Champions League di domani? A questa e altre domande risponderà a breve Nicolò Barella, nella vigilia della gara col PSG, in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Spazio dunque a due dei senatori dello spogliatoio nerazzurro per presentare l'ultimo atto di una lunga cavalcata che ha visto l'Inter protagonista. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Siete pronti a giocare una partita del genere?

"Siamo pronti, carichi. Con grande rispetto per gli avversari, perché affrontiamo una squadra molto forte, ma faremo il nostro meglio. Dopo una stagione del genere ci meriteremmo un bel finale".

Che centrocampo affronterete?

"Molto forte, ma come tutta la squadra. Il centrocampo è il cuore pulsante, ma la nostra forza è la squadra. Abbiamo sempre fatto la differenza col gruppo, anche contro il Barcellona. Senza un grande gruppo e una grande squadra non riesci a vincere una partita del genere. Cercheremo di mettere in campo la forza di squadra che ci ha sempre contraddistinto".

Quante volte hai sognato una chance così dopo Istanbul?

“Tante volte. E’ il sogno di ogni bambino giocare queste partite, sono quelle che ti lasciano qualcosa dentro e una grandissima emozione. L’altra volta abbiamo fatto una grandissima partita, stavolta cercheremo di stare più attenti perché si vince con i particolari. Cercheremo così di portare a casa la partita”.

Cosa ti dice il tuo cuore verso i tuoi compagni?

“Posso solo ringraziarli, anche quelli che sono andati via. Mi hanno fatto crescere tanto, cercheremo di restituirli tutto quello che mi hanno dato, cercando di fare il possibile”.

Come mai la terza maglia?

"Ci siamo confrontati. Avevamo delle opzioni ed è ricaduta la scelta su quella, niente di particolare. Ci piace, speriamo ci aiuti anche la maglia per la finale".

A cosa penserai quando uscirai dagli spogliatoi?

“Il peso di tutte le partite. La voglia di vincere, la voglia di fare il meglio possibile per i compagni e per tutta la gente che ci segue. Ora ci sono più pensieri di quanti ne avrò prima della partita, dovremo essere bravi a lasciare tutto fuori”.

Vi siete sentiti tu e Donnarumma?

“Sì, ma abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Con Gigio ho un grandissimo rapporto, è un amico e ho super rispetto per lui e per tutti i giocatori del PSG. Spero faccia però il bravo”.

Cosa ci dici di Zielinski e Zalewski?

"Posso solo parlare bene di entrambi. Oltre a essere molto forti, sono due ragazzi super. Zielo si è inserito subito, anche se ha avuto degli infortuni e abbiamo sofferto la sua assenza in qualche partita. Nicola si è inserito subito e ci ha dato una mano, se dovesse rimanere saremmo solo felici".

Qui un gol pesantissimo con la nazionale. Quanto ti manca sbloccarsi anche in Champions?

“Se la mia carriera si basasse solo sui gol sarebbe solo in discesa. Nel calcio non ci sono solo i gol, io cerco di dare il mio apporto in qualsiasi modo. Se domani dovesse arrivare sarei più che contento, ma la cosa importante è farmi trovare pronto”.