Com'è il morale nella squadra? Siete preoccupati per gli infortuni?

"Noi siamo entrati in una situazione che è abbastanza difficile. Siamo in tutte le competizioni in corsa, vogliamo far bene, guardando avanti e non indietro. Dobbiamo pensare che chi scenderà in campo farà vedere la sua bravura. Chi giocherà si è sempre allenato, ha dato il proprio contributo. Siamo fiduciosi in quelli che abbiamo a disposizione. Non mi voglio lamentare, non cambia il nostro obiettivo".

Gnabry può essere un’opzione al posto di Musiala?

“Siamo a questo punto perché ognuno ha dato il suo contributo, anche lui. Ho diversi giocatori a disposizione, tutti hanno dato un contributo. Dobbiamo credere in noi stessi, il solo talento non basta. Non è nel mio stile lamentarmi del momento, non voglio concentrarmi sui singoli. Ho fiducia in chi giocherà”.

Come sostituirai Musiala? Possibile cambio modulo?

"Non voglio dare troppe informazioni. E' già capitato di giocare senza di lui, siamo quasi alla fine della stagione. Basta guardare indietro per capire le soluzioni che abbiamo per sostituirlo. Per me è importante capire di cosa abbiamo bisogno domani, non è un cambio solo".

L’esperienza di Muller può tornare utile?

“L’esperienza è importante, soprattutto in queste partite. Non ci manca, così come non manca all’Inter”.

Cosa dici dell’Inter?

“L’Inter è una squadra ben organizzata, trova sempre il modo di essere pericolosa. Non solo in contropiede, ma anche in costruzione. Anche sulle palle ferme sono molto pericolosi, fanno tanti gol. Hanno giocatori bravissimi, proprio come noi”.

Quanto conta l'approccio domani? Difficile fare tanti gol all'Inter?

"Anche contro il Leverkusen abitualmente non si fanno tanti gol, ma se ci credi puoi farlo. Ed è successo. Vogliamo essere protagonisti in campo, essere nel posto giusto al momento giusto. Possiamo parlare di tattica, l'Inter su quello lavora bene, ma c'è bisogno anche di carattere e mentalità".

Su Neuer ci sono speranze per il ritorno?

“Non lo so, bisogna vedere giorno dopo giorno. Non voglio dargli pressioni. Speriamo, ma non abbiamo garanzie”.