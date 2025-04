LIVE FCIN1908/ Bayern-nter, Sommer: “Serve coraggio, vogliamo vincere”

Yann Sommer conosce bene lo stadio in cui l'Inter si giocherà domani l'andata dei quarti di finale di Champions League. Nel Bayern Monaco ha giocato sei mesi, proprio prima di trasferirsi in Italia. Sarà per questo una gara dal sapore particolare per lui. Ne parlerà in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi nella pancia dell'Allianz Arena tra pochi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: