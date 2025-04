Dove la metti questa partita tra le tante belle?

"Una vittoria importante, tra tante. Come i derby di Champions. Senz'altro è una delle più belle e importanti, dobbiamo dare seguito a questa prestazione. So che devo ringraziare i ragazzi perché stasera hanno dato tutto. Le defezioni non si sono fatte sentire. Mi arrabbio quando sento parlare di cambi, perché è la rosa intera che ci ha permesso di arrivare qui a giocarci tutto, non i soliti 10-11. Chi subentra a volte entra benissimo, altre volte meno bene. Dite qualcosa a me dei cambi, ma lasciate stare i ragazzi perché hanno voglia e grande attaccamento alla maglia dell'Inter, sono commoventi".

Miglior versione di Barella e Lautaro. Sono stati loro in settimana a tirar il gruppo in particolar modo?

"Fare nomi stasera non sarebbe giusto. Loro hanno fatto benissimo, come hanno fatto benissimo tutti i ragazzi. Frattesi anche per come è entrato, ha lavorato bene e sono contento. Speriamo di recuperare gli altri al più presto".

Frattesi può ripartire?

"Sette giorni fa con l'Udinese era stato tra i migliori, non mi sorprende. Col Milan aveva fatto 60'. Sono contento per lui, non ha mai mollato nel periodo semplice. Deve continuare a fare così".

Quanto è difficile creare questo clima nello spogliatoio?

"L'ho sempre detto, sono stato fortunato a trovare un gruppo di ragazzi così. Tutti attaccati alla maglia dell'Inter, con grandissime difficoltà che non nascondo. Non ho mai avuto così tante difficoltà a livello numerico. Stasera abbiamo finito con Bisseck quinto a destra, senza Dumfries e Dimarco non utilizzabili. Siamo arrivati a 47 partite. Qualcuno avrà bisogno di rifiatare, a fine primo tempo avevamo Acerbi sul lettino e c'era qualche allarme. Ha stretto i denti, ho continuato a parlare con lui ed è riuscito a finire la partite".

Impresa come quella di stasera quanto può aiutare a superare la fatica di questo finale?

"A fine primo tempo avevamo Acerbi sul lettino, ho parlato con lui e ha stretto i denti per finirla. Questa partita ci deve dare ancora più motivazione. Sto chiedendo gli straordinari a tutti, Darmian era alla quarta partita dopo l'infortunio. Ora vedremo come starà per il Cagliari. Matteo lo sa, siamo senza Dumfries, gli ho chiesto 4 partite dall'inizio. Ho preferito tenere Zalewski a sinistra ma per le prossime dovrà giocare anche a destra"

Il pareggio di Bologna ha alleggerito la pressione ieri in ritiro?

"Ieri sera non l'abbiamo vista. Sono tornato tardi dalla conferenza con voi, poi arrivato in albergo abbiamo preparato la fase di non possesso al video insieme alla squadra perché non avevamo avuto modo di farlo prima".

Dimarco disponibile per sabato?

"Dimarco sarà da valutare. Stasera ha voluto esserci, voleva giocare un quarto d'ora, ma abbiamo deciso che non era il caso di rischiarlo. Giocando ogni tre giorni bisogna accettare di perdere un giocatore per una partita o due, ma non sei o sette".