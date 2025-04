Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla fine del match perso stasera contro l'Inter all'Allianz Arena. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania: "Abbiamo dominato nei primi 30', creato occasioni e potevamo fare un paio di gol. Nel secondo tempo siamo stati anche bravi a creare, sappiamo che Thomas gioca un ruolo importante e ha segnato il pareggio. Ci siamo preparati per questa partita pensando solo a oggi, ogni decisione presa fa parte del calcio. Eravamo in un buon momento dopo il pareggio, poi l'Inter ha fatto il secondo gol. Dovranno vincere anche a Milano se vogliono andare in semifinale.

Come mai Muller non ha giocato titolare?

L'Inter è stata molto forte. Ci è mancato Musiala, con Guerrero nella sua posizione volevamo creare l'equilibrio giusto. Una partita dura 90' e abbiamo bisogno di ogni giocatore, sarà così anche contro il Dortmund sabato. Guerrero ha fatto un ottimo lavoro oggi, così come lo ha fatto Muller. Tanti giocatori hanno fatto bene, solo il risultato non è giusto. Perché è uscito Kim per Boey al suo posto? Non voglio parlare di infortuni, sappiamo che ne abbiamo diversi. Ho fatto un cambio che non è tipico, ma in quel momento mi sembrava una buona soluzione. Kim era ammonito e questo era un fattore importante.