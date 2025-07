"Lo scorso anno perdemmo a Bologna 3-0 alla seconda giornata di campionato, da allora ho pensato che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Hanno giocato una stagione incredibile e io oggi sono già molto contento di essere qui con questi campioni. So che avremo tante partite e spero di aiutare la squadra, ho qualche esperienza anche in Champions. Sono sicuro che faremo molto bene questa stagione". Così il nuovo difensore centrale del Napoli Sam Beukema si è presentato nella prima conferenza stampa a Dimaro.

Il 26nne giunto dal Bologna per 32 milioni e con contratto fino al 2030 ha sottolineato che "quando mi hanno chiamato - ha detto - ho pensato ai campioni d'Italia e quindi è stata una scelta facile, il Napoli è un club con grande storia e tifosi appassionati. E' un bel gruppo qui conoscevo già alcuni compagni come Gilmour che ho incontrato in vacanza. C'è una atmosfera buona. Lo scorso anno ho fatto esperienze dure in campo contro Lucca e Lukaku, sono fisicamente molto forti, ma anche sugli esterni abbiamo ora tantissime qualità e spero che facciamo tanti gol insieme quest'anno".