Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Borussia Dortmund-Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 00:06)

Triplice fischio in Westfalia. Borussia Dortmund-Inter è terminata e con lei anche il girone di Champions League dei nerazzurri di Chivu. Qui le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Germania: "Possibile sfida con Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese, ci aspetta una partita importante domenica. Siamo contenti della vittoria di oggi, ci dà autostima e fiducia, armonia per continuare il lavoro. Manteniamo la nostra crescita degli ultimi due mesi. Sul sorteggio vedremo quale avversario affronteremo, ora penso a Cremona: la partita più importante della stagione".

Questa vittoria vi aiuta nel percorso?

"Potrei togliermeli, ma non lo faccio. Tutte le partite sono importanti, conta la consapevolezza di questo gruppo e l'umiltà nel capire che le cose si fanno insieme. Lo testimonia anche il gol di Diouf, sono felice per la pazienza e la cultura del lavoro che ha avuto. Mi fa piacere averlo visto felice. Sono felice anche per Luis Henrique, ha fatto una grande prestazione. Testimonia la forza mentale che è importante avere in queste circostanze. Anche Sommer con quell'uscita bassa ha fatto una gran parata e mantenuto il risultato sullo 0-0".

A cosa ti riferisci?

"Alle solite domande sugli scontri diretti, avete fatto sempre la conta ed è la verità. La squadra ha trovato sempre la sua forma, senza pensare ai titoli dei giornali. Stasera ha mantenuto una maturità importante, in uno stadio mai semplice in cui giocare. Loro non perdevano da tante partite, forse il PSG era stata l'ultima a vincere qui. Mi prendo questo, non c'è niente da togliermi. La squadra ha sempre lavorato sodo, non solo sotto la mia guida. Poi il calcio è talmente bastardo che a volte ti toglie cose che meriti. Questa è una vittoria che mancava, spero si possa crescere ancora di più".

C'è un pizzico di rammarico per come è finita?

"Anche ieri ho detto, l'ho fatto sempre, abbiamo ciò che meritiamo. Non possiamo pensare al passato, conta il futuro e quello che volevamo essere. Se guardi indietro inizi ad avere dubbi e incertezze, la squadra è costruita con una mentalità forte. I ragazzi sono rinati nonostante le difficoltà, cercano sempre di essere la loro migliore versione".

Mou qualificato con il gol del portiere?

"Gli faccio i complimenti".