Prima convocazione in Nazionale per l'ex giocatore nerazzurro che ha parlato dalla sala stampa di Appiano Gentile dove è in ritiro la squadra di Spalletti

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo 2025 (modifica il 18 marzo 2025 | 02:02)

È la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore. Spalletti ha voluto con sé anche Cesare Casadei, ex giocatore dell'Inter, tornato in Italia nel mercato di gennaio, al Torino, dopo un'esperienza al Chelsea. «Sta arrivando tutto molto in fretta. Cerco di restare concentrato sul presente - ha detto in conferenza stampa da Appiano Gentile dove è in ritiro la Nazionale azzurra - fare quello che posso, lavorare giorno per giorno. È sempre un piacere ricevere i complimenti del ct della Nazionale ed essere convocato per la prima volta, è un motivo di orgoglio per me».