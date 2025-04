Chivu: “Inter una delle più forti d’Europa. Ecco cosa servirà per arginarla. Non posso…”

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico del Parma: "E' una partita importante per il Parma, non per me. Il mio passato non posso rinnegarlo, in quella società ho passato 13 anni, la mia stima e il riconoscimento rimarrà per sempre. Ma in questo momento penso al Parma, a quello che dobbiamo fare e a quello che è l'obiettivo nostro. Ho preparato la partita come sempre fatto in questo mese e mezzo. Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa, bisogna saper affrontare questo tipo di partite".