L'allenatore del Parma, Christia Chivu, è intervenuto in conferenza stampa al Bentegodi dopo la partita contro il Verona

L'allenatore del Parma, Christia Chivu, è intervenuto in conferenza stampa al Bentegodi dopo la partita contro il Verona. Riguardo alla prossima partita contro la 'sua' Inter al Tardini, l'ex laterale rumeno ha detto:

Poca qualità ma una maggiore quantità, tanta corsa?

"Non è importante quanto corri ma come corri, in Romania si dice che il cavallo corre ma il latte lo dà la mucca".