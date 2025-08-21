L'Inter è pronta a ripartire per la prima gara ufficiale della stagione 2025/26. I nerazzurri sfideranno il Torino al Mezza nel match valido per la 1ª giornata della Serie A che si disputerà lunedì 25 agosto con fischio d'inizio alle 20:45.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Verso Inter-Torino, domenica la conferenza stampa di Chivu: i dettagli
partite
Verso Inter-Torino, domenica la conferenza stampa di Chivu: i dettagli
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di domenica 24 agosto.
La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA