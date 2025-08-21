FC Inter 1908
Verso Inter-Torino, domenica la conferenza stampa di Chivu: i dettagli

Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile
Marco Macca Redattore 

L'Inter è pronta a ripartire per la prima gara ufficiale della stagione 2025/26. I nerazzurri sfideranno il Torino al Mezza nel match valido per la 1ª giornata della Serie A che si disputerà lunedì 25 agosto con fischio d'inizio alle 20:45.

Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14:00 di domenica 24 agosto.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

