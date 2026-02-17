Dopo l'infuocata vittoria in campionato nel derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter torna in campo. In casa nerazzurra, infatti, è già vigilia di Champions

Marco Macca Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 18:19)

In casa nerazzurra, infatti, è già vigilia di Champions League, visto che domani sera a Bodo la squadra di Cristian Chivu si giocherà l'andata dei playoff contro la squadra di casa, in un'atmosfera polare. Le parole dell'allenatore interista in conferenza stampa sono attesissime, viste le polemiche di questi giorni. FCInter1908.it vi trasmetterà la diretta testuale delle dichiarazioni.

"Questa è una competizione diversa, sappiamo tutti dell'importanza di questa partita. Fin qui in Champions abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo dobbiamo passare dai playoff contro una squadra ostica che ha messo in difficoltà City e Atletico. E' una squadra tosta, con una società che sta crescendo, così come il calcio norvegese. Spalletti? Non rispondo ad altri, ma dico la mia. A me non interessa quello che si dice in sede, dove c'è frustrazione che non si è in grado di gestire.

Bisogna accettare le critiche e che la squadra in testa è sempre la più odiata e criticata. Il calcio è sempre stato questo. Ci sono episodi a favore o contro, ma bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti. Sono cose che accadono tutte le domeniche, fin da quando Maradona ha segnato con la mano. Col Napoli abbiamo subito un torto, e lo dico per la prima volta. Andiamo avanti, consapevoli che la stagione è ancora lunga, vogliamo continuare a essere competitivi, senza sentire come ci definivano a inizio stagione. Siamo a febbraio e magari qualcuno non è contento".

"Simulazioni solo nel calcio? Rispondo così: perché il calcio è così amato? Ci piace o no? Non posso rispondere. Nonostante tutto, il calcio è lo sport amato nel mondo. Quando troveremo la risposta, non faremo finta di fronte a tante cose che vediamo ma che facciamo finta di non vedere".

"Campo sintetico? La preoccupazione c'è, il calendario è intasato e ci sono tante partite. Non ci si abitua, ma non restiamo sorpresi. Non è detto che ci saranno miracoli, ma mentalmente saremo pronti a battagliare contro una squadra che ha fatto grandi risultati ed è una società ambiziosa. Non hanno niente da perdere, partono da sfavoriti e ce la metteranno tutta per metterci in difficoltà. Ma anche noi saremo pronti a fare lo stesso, a cercare di adattarci alla partita. Saremo pronti per 180'. La neve? Nevica anche in Italia. Guardiamo piuttosto alla forza del Bodo, sappiamo che non sarà facile. Ci sono tanti ottimi giocatori, dobbiamo farci trovare pronti".