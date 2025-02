"Sono sorpreso e onorato dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. I primi giorni sono impegnativi, sembra di essere in un frullatore". Sono le prime parole di Cristian Chivu , neo allenatore del Parma, nel giorno della presentazione alla stampa.

Il tecnico subentrato dopo l'esonero di Fabio Pecchia ha poi spiegato: "Qui ci sono giovani di qualità e il mio compito è di farli crescere, la squadra è valida ma in questo momento deve ritrovare coraggio e autostima che mancano a causa dei risultati. Arrivo dal settore giovanile - aggiunge Chivu - e Parma è il massimo per me in questo momento".